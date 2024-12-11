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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

"Хезболла" заявила, что будет поддерживать Сирию при новой власти

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Хезболла" продолжит оказывать поддержку Сирии и надеется, что после стабилизации положения внутри страны Дамаск будет активно выступать против израильской агрессивной политики, говорится в заявлении, распространенном радикальным движением.

"Мы останемся опорой Сирии и ее народа в их праве определять свое будущее и противостоять своему врагу, узурпирующему израильскому образованию", - подчеркивается в заявлении.

"Хезболла" выразила надежду на то, что Сирия стабилизируется на своих собственных условиях, добьется своего возрождения и сохранит твердую позицию в отношении израильской оккупации, предотвращая при этом внешнее вмешательство в свои дела.

"То, что происходит в Сирии сегодня, как на народном, так и на политическом уровнях, и вытекающий из этого внутренний и внешний политический выбор являются исключительно правом сирийского народа, свободного от внешних влияний и давления", - говорится в заявлении.

В нем осуждается нанесение Израилем удара по сирийской военной инфраструктуре и содержится призыв к международному сообществу "прекратить эту агрессию и защитить сирийский народ на критическом и поворотном этапе его истории".

При этом "Хезболла" раскритиковала слишком мягкую реакцию международного сообщества, особенно арабских и исламских стран, в отношении продолжающейся агрессии в Сирии, осудила "неограниченную американскую поддержку" этих действий.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удары по 320 сирийским стратегическим объектам после перехода власти в Сирии к вооруженной оппозиции, сообщило во вторник издание The Times of Israel.

По оценкам ЦАХАЛ, израильские военные уничтожили "более 70% военного потенциала" армии Сирии.

Хроника 08 – 11 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Хезболла Сирия Дамаск ЦАХАЛ
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