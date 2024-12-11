Сирийская оппозиция взяла под контроль город Дейр-эз-Зор

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Силы сирийской оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор в одноименной мухафазе на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen.

"Командование военными операциями Сирии официально объявляет о контроле над городом Дейр-эз-Зор и его военным аэропортом", - сообщает телеканал.

Тем временем на видео, распространяемых в сети, видно, как силы сирийской оппозиции входят в правительственное здание в Дейр-эз-Зоре.

Они не встречают никакого сопротивления.

Ранее этот район находился под контролем поддерживаемых США "Сирийских демократических сил".