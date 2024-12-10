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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 18:38

В Дамаске возобновляют работу магазины и банки

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В столице Сирии Дамаске магазины и банки возобновляют работу после перехода власти к вооруженной оппозиции, сообщает AP.

Клиенты банков уже могут воспользоваться банкоматами.

Бойцы вооруженных группировок, захвативших власть, продолжают контролировать центральный рынок Дамаска, но продавцы там возобновили торговлю.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что ситуация с безопасностью улучшается.

На выходных вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и начала формировать переходные органы власти.

Хроника 08 – 10 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Дамаск Сирия Мухаммад Гази аль-Джалали
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