В Дамаске возобновляют работу магазины и банки

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В столице Сирии Дамаске магазины и банки возобновляют работу после перехода власти к вооруженной оппозиции, сообщает AP.

Клиенты банков уже могут воспользоваться банкоматами.

Бойцы вооруженных группировок, захвативших власть, продолжают контролировать центральный рынок Дамаска, но продавцы там возобновили торговлю.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали сообщил, что ситуация с безопасностью улучшается.

На выходных вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и начала формировать переходные органы власти.