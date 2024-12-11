Парламент Приднестровья утвердил указ о введении ЧП в экономике

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Приднестровье введено чрезвычайное положение в экономике, соответствующее решение принял в среду Верховный совет (парламент) непризнанной республики, утвердив указ лидера ПМР Вадима Красносельского.

Решение принято "в целях недопущения критического уровня производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах..."

Указом, в частности, установлен особый порядок закупки природного газа и других энергоресурсов, ограничений на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг, реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости.

Согласно документу, вводится запрет экспорта энергоресурсов организациями. При этом Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит РАО ЕЭС - ИФ) продолжит поставлять электроэнергию на правый берег Днестра при условии сохранения поставок природного газа. Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра на основе контракта до нового года порядка 80% необходимой электроэнергии.

В документе отмечено, что на период ЧП может быть ограничен ряд конституционных прав и свобод человека, в том числе, права на свободу труда, отдых, забастовку.

Власти Молдавии намерены объявить чрезвычайное положение в энергетике с 16 декабря. Правительство Молдавии приняло в среду постановление по этому поводу, а премьер-министр Дорин Речан до конца недели обратится к парламенту по этому поводу.

Решения связаны с заявлениями Киева о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, В случае прекращения транзита "Газпрому" будет сложно обеспечивать поставку в Приднестровье необходимых объемов газа.

На прошлой неделе бывший министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что не исключает прекращение "Газпромом" поставок газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. Он сообщил, что Россия готова продолжить поставку газа в приднестровский регион Молдавии при условии, что Кишинев договорится с Киевом о продолжении транзита российского газа через Украину. В случае поставок газа по альтернативному маршруту "Газпром" увязал их с признанием Молдавией исторического долга в $709 млн. Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые, в свою очередь, не признает "Газпром".