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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:09

Приднестровье ввело ЧП в экономике с запретом на экспорт энергоресурсов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел своим указом чрезвычайное положение в экономике сроком на 30 суток из-за ситуации в энергетике. Об этом сообщила его пресс-служба.

Решение принято "в целях недопущения критического уровня производства, стагнационной недогрузки производственных мощностей, неконтролируемого развития стагфляционных процессов, дестабилизирующих экономику нарушений в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах".

Документом вводится целый ряд чрезвычайных мер, в частности, "установление особого порядка закупки природного газа и других энергоресурсов, запрет на экспорт энергоресурсов организациями (Молдавская ГРЭС в Приднестровье поставляет на правый берег Днестра по контракту порядка 80% необходимой электроэнергии - ИФ); установление ограничений на осуществление отдельных видов финансовой и экономической деятельности, включая перемещение товаров, финансовых средств и оказание услуг; установление особого порядка реализации, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости".

В документе отмечено, что на период ЧП может быть ограничен ряд "конституционных прав и свобод человека", в том числе права на свободу труда, на отдых, на забастовку.

Контроль за исполнением указа Красносельский оставил за собой. На прошлой неделе он выступил с рекомендацией, чтобы режим ЧП объявил Верховный совет Приднестровья. Ожидалось, что решение будет принято в среду, 11 декабря.

Молдавия также намерена объявить ЧП в энергетике, начиная с 16 декабря. Это связано с заявлениями Киева о прекращении транзита российского газа через территорию Украины.

Вадим Красносельский Молдавия Приднестровье Молдавская ГРЭС
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