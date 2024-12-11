Лидер Приднестровья считает решаемым вопрос о поставках газа в регион

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Варианты поставок газа в Приднестровье после 2024 года есть, переговоры об этом должен вести "Молдовагаз", считает лидер Приднестровья Вадим Красносельский. Он заявил об этом в Верховном совете непризнанной республики после того, как депутаты утвердили его указ о введении в ПМР чрезвычайного положения в экономике.

"31 декабря 2024 года заканчивает действие договор о транзите газа через территорию Украины. В случае непродления, природный газ перестанет поступать на территорию Приднестровья. (...). То, что с заключением договора будут проблемы, было понятно и раньше. Приднестровье плотно работало и с Российской Федерацией, и с Украиной. Мы вели переговоры о сохранении транзита газа, который направляется в Приднестровье. Как таковых прямых переговоров с Молдавией не было. Вели, естественно, на уровне рабочих групп, на уровне отдельных контактов", - сказал Красносельский.

Он считает, что проблему поставок газа в Приднестровье можно решить.

"На сегодняшний день на территорию Приднестровья газ может быть поставлен по двум направлениям. Первое - это классический, стандартный вариант, к которому мы привыкли, - через территорию Украины. Это - Суджа-Гребенки. Второй - альтернативный, который был создан четыре года назад: через Каушаны, через Молдавию, через Румынию, так называемый "Турецкий поток" на Приднестровье. Он есть, он существует, он работает. Сечения трубы и давления вполне достаточно, чтобы получить газ, необходимый как для внутренних нужд, так и для выработки электроэнергии на экспорт. Это надо понимать. То есть варианты, в принципе, есть, а договоренности - не совсем", - сказал тираспольский лидер.

По его словам, вести переговоры - прямая обязанность "Молдовагаза" и должностных лиц государства.

"Конечно же, есть такая организация, как "Молдовагаз", есть должностные лица, которые наделены правительством и президентом правом вести переговоры, должностные лица именно в области энергетики. Это их прямая обязанность. Я хочу сразу пресечь спекуляции о том, что кто-то не хочет пропускать либо поставлять газ. Это неправда. У меня сложилось мнение, знание, что ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам природного газа в Приднестровье. Надо просто договориться, надо подписать соглашение, надо работать в этом направлении", - отметил Красносельский.

Он напомнил, что две недели назад теперь уже бывший министр энергетики Молдавии Виктор Парликов ездил в Петербург, где провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Когда Виктор Парликов поехал в Россию буквально недавно, он встречался на самом высоком уровне в "Газпроме" с высшими должностными лицами. Был вполне конструктивный диалог о возможности поставок. Но после, через короткое время, он почему-то был отстранен от должности в Молдове. Я не связываю это с переговорами. Все может быть. Но кто должен говорить дальше? По большому счету, мяч на стороне "Молдовагаза" и соответствующих должностных лиц в Молдове", - подчеркнул Красносельский.

Он особо указал на то, что в случае прекращения поставок российского газа в Приднестровье, в регионе сложится сложнейшая ситуация, а также невозможно будет поставлять электроэнергию от Молдавской ГРЭС (расположенной в Приднестровье) на правый берег Днестра.

"Об этом тоже кто-то должен думать, о гражданах Молдовы, постоянно проживающих в данном государстве. На этом не надо спекулировать. Обвинять те или иные государства не стоит. Это некорректно и несправедливо. Ни одно должностное лицо на сегодняшний день не сказало убедительно: газа не будет или газ будет. Такого нет. Я уже обращался к гражданам и сказал буквально следующее. Фактически до вечера 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии", - констатировал Красносельский.

9 декабря он подписал указ "О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики" с условием запрета на экспорт всех энергоресурсов, что означало прекращение их поставок на правый берег Днестра. Во вторник Красносельский внес изменения в указ, уточнив подпункт о запрете на экспорт энергоресурсов поправкой - "за исключением экспорта электроэнергии при условии сохранения поставок природного газа".

Таким образом, предполагается, что Молдавская ГРЭС продолжит поставлять электроэнергию в Молдавию при условии сохранения поставок на станцию природного газа.

Молдавская ГРЭС поставляет в Молдавию по контракту порядка 80% необходимой ей электроэнергии.

Молдавия также намерена объявить ЧП в энергетике, начиная с 16 декабря. Это связано с заявлениями Киева о прекращении транзита российского газа через территорию Украины. В этом случае "Газпрому" будет сложно обеспечивать поставку в Приднестровье необходимых объемов газа.

В конце ноября тогдашний глава молдавского Минэнерго Парликов после переговоров с главой "Газпрома" заявлял, что не исключает прекращения поставок российского газа в Приднестровье после 1 января 2025 года. Парликов пояснял, что Россия готова продолжить поставки при условии, что Кишинев договорится с Киевом относительно продолжения транзита через Украину. Если придется поставлять газ по альтернативному маршруту, "Газпром" увязывает поставки с признанием Молдавией исторического долга. "Газпром" оценивает его в $709 млн, Кишинев не признает этот долг, ссылаясь на результаты международного аудита, которые, в свою очередь, не признает российский концерн.