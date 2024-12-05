Премьер Молдавии потребует введения чрезвычайного положения в области энергетики

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что потребует введения чрезвычайного положения в области энергетики и будет лично исполнять обязанности министра энергетики.

"В ближайшее время правительство запросит у парламента введение чрезвычайного положения в области энергетики, начиная с 16 декабря. Режим ЧП должен сохраняться до преодоления кризиса с поставками газа и электроэнергии для граждан Молдавии, в том числе из Приднестровского региона", - заявил Речан на пресс-конференции.

Он вновь подчеркнул, что "зима будет тяжелой", но правительство сделает все, чтобы "минимизировать риски", и будет готово к любом сценарию.

В ходе пресс-конференции он потребовал отставки министра энергетики Виктора Парликова, аргументировав это тем, что тот "отвечал за энергетический сектор и допустил ошибки, которые привели к кризису".

Также он потребовал отставки генерального директора государственной компании Energocom Виктора Бынзаря.

"Компания не закупила нужные объемы газа, когда это было возможно, мотивируя это бюрократическими процедурами. Таким образом не был закуплен газ по наиболее выгодным ценам... Я также предлагаю уйти в отставку члену Наблюдательного совета "Молдовагаз" Сергею Тофилату. Господин Тофилат, не обладая полномочиями, заблокировал закупку газа ответственными учреждениями, когда это было выгодно", - сказал премьер-министр.

Он призвал как можно скорее созвать заседания акционеров компании, чтобы назначить нового члена набсовета.

"Также Наблюдательный совет должен в скорейшем порядке утвердить результаты конкурса о назначении нового правления "Молдовагаз", - заявил премьер.

Согласно законодательству, президент Молдавии может подписать указ об отставке министра по запросу премьер-министра.

На прошлой неделе Парликов провел в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По возвращении в Кишинев он заявил, что не исключает с нового года прекращения поставок российского газа в Приднестровье после 1 января 2025 года.