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Премьер Молдавии потребует введения чрезвычайного положения в области энергетики

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что потребует введения чрезвычайного положения в области энергетики и будет лично исполнять обязанности министра энергетики.

"В ближайшее время правительство запросит у парламента введение чрезвычайного положения в области энергетики, начиная с 16 декабря. Режим ЧП должен сохраняться до преодоления кризиса с поставками газа и электроэнергии для граждан Молдавии, в том числе из Приднестровского региона", - заявил Речан на пресс-конференции.

Он вновь подчеркнул, что "зима будет тяжелой", но правительство сделает все, чтобы "минимизировать риски", и будет готово к любом сценарию.

В ходе пресс-конференции он потребовал отставки министра энергетики Виктора Парликова, аргументировав это тем, что тот "отвечал за энергетический сектор и допустил ошибки, которые привели к кризису".

Также он потребовал отставки генерального директора государственной компании Energocom Виктора Бынзаря.

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"Компания не закупила нужные объемы газа, когда это было возможно, мотивируя это бюрократическими процедурами. Таким образом не был закуплен газ по наиболее выгодным ценам... Я также предлагаю уйти в отставку члену Наблюдательного совета "Молдовагаз" Сергею Тофилату. Господин Тофилат, не обладая полномочиями, заблокировал закупку газа ответственными учреждениями, когда это было выгодно", - сказал премьер-министр.

Он призвал как можно скорее созвать заседания акционеров компании, чтобы назначить нового члена набсовета.

"Также Наблюдательный совет должен в скорейшем порядке утвердить результаты конкурса о назначении нового правления "Молдовагаз", - заявил премьер.

Согласно законодательству, президент Молдавии может подписать указ об отставке министра по запросу премьер-министра.

На прошлой неделе Парликов провел в Санкт-Петербурге переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По возвращении в Кишинев он заявил, что не исключает с нового года прекращения поставок российского газа в Приднестровье после 1 января 2025 года.

Газпром Кишинев Молдовагаз Приднестровье Молдавия Дорин Речан
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