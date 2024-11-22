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Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан должны признать друг друга в рамках советских границ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Армении и Азербайджану необходимо взаимное признание в рамках советских границ, затем - осторожное установление экономических связей, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

"Армения и Азербайджан должны на всех уровнях признать, что Советский Азербайджан - это независимый Азербайджан со своей территорией, Советская Армения - это независимая Армения со своей территорией. Следует зафиксировать эту реальность и оставить друг друга в покое в политических и ряде известных нам аспектов, не копать. Открывая коммуникации, начать потихоньку налаживать экономические связи, очень слабые, очень осторожные, которые затем естественным образом будут расти с очень высокой скоростью", - сказал глава государства.

По словам армянского премьера, Ереван предложил Баку отвести наблюдателей Евросоюза с участков границы, которые будут делимитированы.

"Что касается наблюдателей, мы сделали Азербайджану следующее предложение. Давайте применим это регулирование (требование отвода наблюдателей ЕС - ИФ) для делимитированных участков границы. Объективно нет необходимости иметь наблюдателей на делимитированной границе", - сказал он.

Относительно возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года, Пашинян пообещал, что "от себя сделает все возможное для этого на 100% и даже больше".

Никол Пашинян Армения Азербайджан
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