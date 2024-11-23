Пашинян заявил, что стремится развеять опасения Азербайджана насчет ее Конституции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил "определенный прогресс" в переговорах с Азербайджаном, добавив, что Ереван пытается развеять опасения Баку насчет территориальных претензий в армянской Конституции.

"Почему Азербайджан поднимает вопрос изменения Конституции Армении? Потому что у него есть какие-то опасения по этому поводу, или тем самым делается попытка завести в тупик мирный процесс? Учитывая определенный прогресс в переговорах, мы не хотим руководствоваться логикой введения в тупик и по этой причине пытаемся развеять на этот счет все опасения", - сказал Пашинян в интервью армянскому общественному телевидению.

Он подчеркнул, что и в Конституции Азербайджана очевидны территориальные претензии к Армении, но Ереван не требует изменений, так как "это заведет процесс в тупик".

"Кроме того, в согласованной части мирного договора у нас есть статья, согласно которой ни одна из сторон не может ссылаться на внутреннее законодательство с целью невыполнения взятых на себя обязательств", - сказал армянский премьер.