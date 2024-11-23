Поиск

Пашинян заявил, что стремится развеять опасения Азербайджана насчет ее Конституции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил "определенный прогресс" в переговорах с Азербайджаном, добавив, что Ереван пытается развеять опасения Баку насчет территориальных претензий в армянской Конституции.

"Почему Азербайджан поднимает вопрос изменения Конституции Армении? Потому что у него есть какие-то опасения по этому поводу, или тем самым делается попытка завести в тупик мирный процесс? Учитывая определенный прогресс в переговорах, мы не хотим руководствоваться логикой введения в тупик и по этой причине пытаемся развеять на этот счет все опасения", - сказал Пашинян в интервью армянскому общественному телевидению.

Он подчеркнул, что и в Конституции Азербайджана очевидны территориальные претензии к Армении, но Ереван не требует изменений, так как "это заведет процесс в тупик".

"Кроме того, в согласованной части мирного договора у нас есть статья, согласно которой ни одна из сторон не может ссылаться на внутреннее законодательство с целью невыполнения взятых на себя обязательств", - сказал армянский премьер.

Ереван Никол Пашинян Азербайджан Баку
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

В ООН сообщили о гибели рекордного числа гуманитарных работников в 2024 году

Власти Абхазии внесли оплату за переток электроэнергии из России до 29 ноября

Во Франции сохраняются транспортные проблемы из-за снегопадов

Во Франции сохраняются транспортные проблемы из-за снегопадов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });