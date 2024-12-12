В Москве сообщили об установлении контактов с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам"

Фото: Andrei Bok/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Москва установила прямые контакты с политкомитетом "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ организация), они идут в конструктивном русле, заявил в четверг замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Установлен контакт, конечно. С политическим комитетом, который работает сейчас в Дамаске, в одном из отелей Дамаска. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались, обсуждали вопросы, прежде всего, обеспечения безопасности нашей дипмиссии и российских граждан, которые находятся на территории Сирии", - сказал он журналистам в Москве.

"Эти контакты идут в конструктивном русле, и мы надеемся на выполнение всех обещаний представителей этих людей, которые должны нести ответственность за обстановку в городе. Имею в виду недопущение каких-либо эксцессов и обеспечение безопасности дипломатических представителей иностранных государств, включая российское посольство", - подчеркнул Богданов.

Он также заявил, что Москва рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии. "Базы остаются на сирийской территории, где они и были. Других решений пока не принималось. Базы были там по просьбе сирийских властей, цель была - борьба с террористами, с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ). Я исхожу из того, что все согласны с тем, что борьба с терроризмом и с остатками ИГИЛ не закончена. Она требует коллективных усилий, и в этой связи наше присутствие и база в Хмеймиме играла важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом", - сказал он, отвечая на вопрос, сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии после смены властей в этой стране.

В конце минувшей недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.