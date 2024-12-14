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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Нарышкин отрицательно ответил на вопрос, контактировали ли СВР и ЦРУ по ситуации в Сирии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - СВР и ЦРУ не контактировали в связи с ситуацией в Сирии, заявил в субботу директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

"Нет", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос, "надежно ли защищен" экс-президент Сирии Башар Асад и была ли ему предоставлена в РФ госохрана, Нарышкин сказал: "Это не ко мне вопрос. Этого не знаю".

В конце минувшей недели вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 14 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
СВР Сергей Нарышкин США ЦРУ Сирия Башар Асад
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