Нетаньяху сообщил Салливану о готовности заключить сделку о прекращении огня в Газе

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что готов заключить соглашение с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, Нетаньяху во время встречи с Салливаном заявил, что готов немедленно выполнить соглашение о прекращении огня, если ХАМАС будет согласен с условиями соглашения.

"Премьер-министр дал мне понять, что он готов заключить сделку", - заявил, в свою очередь, Салливан в ходе пресс-конференции в четверг.

Также он добавил, что рассчитывает завершить сделку в этом месяце.

Высокопоставленный израильский чиновник заявил порталу Axios, что в ходе переговоров главы израильской разведки "Моссада" Давида Барнеа в Дохе был достигнут прогресс.

Ранее сообщалось, что глава израильской разведки встретился с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахман Аль Тани в Дохе в среду для переговоров об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.