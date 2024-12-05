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Израиль передал ХАМАС обновленные предложения о заключении сделки

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Израиль обновил и передал радикальному движению ХАМАС предложения по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении находящихся там заложников, сообщил портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Эти предложения "были доведены до сведения высокопоставленных сотрудников египетской разведки, которые передали их представителям ХАМАС на переговорах в понедельник и вторник в Каире", говорится в сообщении.

Источники портала обращают внимание, что эти рамки "существенно не отличаются от предложений, которые обсуждались в августе, но не были реализованы". Но сейчас "основное внимание уделяется тому, чтобы попытаться претворить в жизнь главным образом первый этап этой сделки с некоторыми изменениями".

Этот этап предусматривал прекращение огня на шесть недель, вывод израильских войск из населенных районов сектора Газа, освобождение заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Axios пишет, что, по мнению израильских чиновников, прекращение огня в Ливане и давление со стороны избранного президента США Дональда Трампа могут открыть путь к возобновлению переговоров, которые были в тупике в течение трех месяцев.

Один из советников Трампа сказал Axios, что избранный президент поддерживает сделку, если она приемлема для Израиля. Он добавил, что "Трамп хочет, чтобы такая сделка была реализована как можно скорее и без задержек, до 20 января (дата его инаугурации - ИФ)".

Это подтвердил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью телеканалу Sky News.

"Мы слышали это от его (Трампа - ИФ) команды, (...) что они хотят, чтобы это (сделка с ХАМАС - ИФ) было решено сейчас - даже сегодня", - сказал Аль Тани.

"Мы надеемся справиться с ситуацией до того, как президент (Трамп - ИФ) вступит в должность, потому что у нас есть приоритеты по стабилизации ситуации в Газе (...) и по восстановлению региональной безопасности", - отметил катарский премьер.

Израиль Катар Газа Трамп ХАМАС
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