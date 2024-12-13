Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: AP/TASS

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил о выделении США дополнительной военной помощи Украине на сумму $500 млн.

"В рамках увеличения помощи в области безопасности, о котором президент Байден (Джо Байден, президент США - ИФ) объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники нашим украинским партнерам", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном Госдепом.

"Эта дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в $500 млн", - отметил он.

Согласно его заявлению, новый пакет помощи включает боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, беспилотные летательные аппараты, противоминные транспортные средства, транспортные средства высокой мобильности, легкие тактические транспортные средства, оборудование для биологической, химической, радиологической и ядерной защиты, системы Javelin, боеприпасы к стрелковому оружию, гранаты и учебное снаряжение, а также запасные части и вспомогательное оборудование.

Ранее советник Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге, что президент США Джо Байден в четверг одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине.