Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

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Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине, сообщил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

"Президент сегодня одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, в пакет войдут средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, БПЛА и бронеавтомобили.

Ранее Минобороны США сообщило, что Украине представляется новая партия военной помощи на сумму $988 млн. В ведомстве отметили, что это будет уже 22-й пакет помощи от администрации Байдена.