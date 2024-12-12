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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине
Фото: Pete Marovich/Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине, сообщил на брифинге советник Белого дома Джон Кирби.

"Президент сегодня одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности", - сказал он.

По словам Кирби, в пакет войдут средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, БПЛА и бронеавтомобили.

Ранее Минобороны США сообщило, что Украине представляется новая партия военной помощи на сумму $988 млн. В ведомстве отметили, что это будет уже 22-й пакет помощи от администрации Байдена.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден США Украина
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