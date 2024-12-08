Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны США сообщило, что Украине представляется новая партия военной помощи на сумму на $988 млн.

"Министерство обороны объявило о новом значительном пакете помощи в области безопасности, призванном обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

Согласно нему, рамках так называемой "Инициативы содействия безопасности Украины" Киеву будут поставлены боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), беспилотные летательные аппараты, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания, ремонта артиллерийских систем, танков и бронированных машин.

В ведомстве отметили, что это будет уже 22-м пакетом помощи от администрации Байдена".