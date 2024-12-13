Военные Израиля намерены остаться на сирийской стороне горы Хермон в течение всей зимы
Эта гора расположена на границе Сирии и Ливана
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения армии обороны Израиля в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон, расположенной на границе Сирии и Ливана, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Ввиду происходящего в Сирии с точки зрения безопасности нам важно поддерживать армейское присутствие на горе Хермон даже в суровых зимних условиях", - приводит в пятницу слова Каца израильская газета The Times of Israel.
По данным издания, Кац издал такое распоряжение накануне после встречи с начальником генерального штаба вооруженных сил Израиля Герци Халеви и другими представителями высшего командования.
На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.