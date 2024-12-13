Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Военные Израиля намерены остаться на сирийской стороне горы Хермон в течение всей зимы

Эта гора расположена на границе Сирии и Ливана

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения армии обороны Израиля в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон, расположенной на границе Сирии и Ливана, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Ввиду происходящего в Сирии с точки зрения безопасности нам важно поддерживать армейское присутствие на горе Хермон даже в суровых зимних условиях", - приводит в пятницу слова Каца израильская газета The Times of Israel.

По данным издания, Кац издал такое распоряжение накануне после встречи с начальником генерального штаба вооруженных сил Израиля Герци Халеви и другими представителями высшего командования.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Ливан Сирия Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

Спикер грузинского парламента уверен, что итоги выборов придется принять всем

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

WSJ сообщила, что Трамп изучает возможность ударов по Ирану

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

США вводит визовые ограничения в отношении чиновников и законодателей Грузии

Обострение палестино-израильского конфликта

Более 30 человек погибли при ударе Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Военная операция на Украине

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Госсекретарь США объявил о выделении помощи Украине на $500 млн

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию

Кокаиновый контрабандист экстрадирован из Колумбии в Россию
Военная операция на Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

Байден одобрил выделение нового пакета военной помощи Украине

WSJ сообщила, что Трамп выступает за размещение военных ЕС на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5548 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });