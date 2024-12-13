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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Венгрия и Болгария нашли юридическое и финансовое приемлемое для сторон решение для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию в условиях санкций США в отношении Газпромбанка, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в одной из социальных сетей.

По его словам, Венгрия платит за российский газ через Газпромбанк, а Болгария получает деньги за транзит газа через Газпромбанк, и сторонам удалось найти решение, которое не подлежит санкциям.

Венгрия получает российский газ через газопровод из России в Турцию - "Турецкий поток", а далее транзитом через Болгарию в Венгрию. Таким маршрутом Венгрия получила основной объем потребляемого газа - в этом году уже более 7 млрд кубометров.

Газпромбанк Петер Сийярто Венгрия Болгария
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