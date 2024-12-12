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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Венгрия и Турция договорились о координации мер в связи с санкциями США против Газпромбанка

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Будапешт и Анкара будут работать вместе для решения вопросов, связанных с санкциями США против российского Газпромбанка, сообщает венгерский телеканал M1 со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

По словам министра, достигнута договоренность о "координации мер", необходимых в связи с тем, что данный банк подпал под американские санкции.

Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Минфин США в ноябре включил в санкционный список более 50 российских банков, в том числе Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара". После этого Сийярто заявил, что Будапешт пытается определить, как новые санкции США против РФ могут повлиять на энергоснабжение Венгрии. Он отметил, что власти продолжат обеспечивать энергоснабжение Венгрии независимо от какого-либо внешнего давления.

Венгрия Виктор Орбан США Петер Сийярто Турция Газпромбанк
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