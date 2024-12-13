Блинкен прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках турне по Ближнему Востоку прибыл в Ирак с необъявленным визитом, чтобы обсудить с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани ситуацию в регионе, сообщает AP со ссылкой на Госдепартамент.

"Блинкен обсудит возможности и вызовы в области региональной безопасности, а также неизменную поддержку США взаимодействия со всеми сторонами в Сирии для обеспечения инклюзивного политического переходного периода", - Заявил Госдеп.

Кроме того, Блинкен в ходе визита "подчеркнет приверженность США американо-иракскому стратегическому партнерству, а также безопасности, стабильности и суверенитету Ирака".

Ранее 13 декабря Блинкен провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Основной темой этих встреча стала нормализация ситуации в Сирии.

В частности, Блинкен заявил о том, что США видят первостепенной задачей в Сирии не допустить возрождения ИГ (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, Блинкен сказал, что обсуждал с Эрдоганом и Фиданом необходимость убедить группировку ХАМАС согласиться на мирные предложения по сектору Газа. Он отметил, что за последние две недели он получил обнадеживающие знаки в отношении возможности достичь соглашения о перемирии.