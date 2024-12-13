Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Блинкен призвал сформировать гражданское правительство в Сирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани заявил о необходимости урегулирования ситуации в Сирии и создания гражданского правительства, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами политического процесса в Сирии, который приведет к формированию инклюзивного и представительного гражданского правительства", - говорится в пресс-релизе.

По словам Блинкена, власти переходного периода, а также будущее правительство Сирии должны "выполнять четкие обязательства по соблюдению прав человека, в частности, женщин и представителей национальных меньшинств". Госсекретарь также призвал новые власти к "уважению религиозных объектов и святых мест" Сирии.

Кроме того, Блинкен повторил призыв содействовать поставкам гуманитарной помощи сирийскому народу и "не допустить использования Сирии как базы для террористической активности или создания угрозы для соседних с ней стран".

Блинкен и ас-Судани обсудили и "продолжающиеся усилия по предотвращению возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и дестабилизации ситуации в регионе в целом".

13 декабря госсекретарь США прибыл в Ирак с необъявленным визитом в рамках турне по Ближнему Востоку. Ранее в пятницу Блинкен провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Основной темой этих встреч стала нормализация ситуации в Сирии.

ИГ Ирак МИД США Энтони Блинкен Сирия Мухаммед Шиа ас-Судани
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 13 декабря

Президент Грузии отказалась покидать пост до назначения новых выборов в парламент

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

Ночной переток электроэнергии из России обходится Абхазии в разы дешевле дневного

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Грузии запретили приходить на митинги в масках и использовать пиротехнику

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

В Венгрии заявили, что нашли решение для продолжения транзита газа из РФ через Болгарию

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

В Канаде планируют налог на экспорт в США нефти и урана при вводе Трампом 25% пошлин

Спикер грузинского парламента уверен, что итоги выборов придется принять всем

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5553 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2054 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ20 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии93 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });