Блинкен призвал сформировать гражданское правительство в Сирии

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани заявил о необходимости урегулирования ситуации в Сирии и создания гражданского правительства, сообщает Госдепартамент.

"Госсекретарь подтвердил поддержку Соединенными Штатами политического процесса в Сирии, который приведет к формированию инклюзивного и представительного гражданского правительства", - говорится в пресс-релизе.

По словам Блинкена, власти переходного периода, а также будущее правительство Сирии должны "выполнять четкие обязательства по соблюдению прав человека, в частности, женщин и представителей национальных меньшинств". Госсекретарь также призвал новые власти к "уважению религиозных объектов и святых мест" Сирии.

Кроме того, Блинкен повторил призыв содействовать поставкам гуманитарной помощи сирийскому народу и "не допустить использования Сирии как базы для террористической активности или создания угрозы для соседних с ней стран".

Блинкен и ас-Судани обсудили и "продолжающиеся усилия по предотвращению возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и дестабилизации ситуации в регионе в целом".

13 декабря госсекретарь США прибыл в Ирак с необъявленным визитом в рамках турне по Ближнему Востоку. Ранее в пятницу Блинкен провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой турецкого МИД Хаканом Фиданом. Основной темой этих встреч стала нормализация ситуации в Сирии.