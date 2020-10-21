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Purdue Pharma выплатит $8,34 млрд по делу об опиоидных лекарствах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская фармкомпания Purdue Pharma LP, производитель обезболивающего препарата оксиконтин, пошла на сделку с Минюстом США, признав вину по трем уголовным обвинениям, предъявленным ей в рамках "опиоидного дела".

В частности, компания признала вину в сговоре с целью обмана властей США, а также в нарушении федеральных законов, запрещающих "откаты". Соглашение с Минюстом также предусматривает выплату компанией $8,34 млрд евро, пишет The Wall Street Journal.

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Сделка должна положить конец многолетним расследованиям, в ходе которых проверялись практики Purdue Pharma в сфере маркетинга и распространения сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Компания получила тысячи исков от штатов и местных органов власти, утверждавших, что агрессивный маркетинг оксиконтина привел к формированию зависимости от препарата у множества людей, а в ряде случаев - к смерти из-за передозировки. Фармацевтических гигантов винят в том, что они скрывают от врачей, либо же убеждают их закрывать глаза на побочные эффекты препаратов, которые содержат опиоиды. Лоббисты убеждают медиков чаще прописывать подобные лекарства, а пациенты "подсаживаются" на такие болеутоляющие. Когда они перестают получать рецепты, люди переходят на другие опиоидные препараты, включая наркотики.

С 1999 года по меньшей мере 450 тыс. людей в США погибло в результате передозировки как рецептурных, так и незаконных опиоидов.

В сентябре 2019 года Purdue Pharma обратилась в суд по банкротствам, чтобы разрешить ситуацию с исками.

Сделка с Минюстом не освобождает от ответственности ни топ-менеджеров компании, ни ее владельцев - членов состоятельной семьи Саклер, и уголовное расследование продолжается.

Семья Саклер направит $225 млн на выплаты по гражданским искам, сообщил Минюст.

США Purdue Pharma

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