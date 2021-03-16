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Владельцы Purdue Pharma согласились выплатить $4,28 млрд по "опиоидному делу"

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Владельцы Purdue Pharma LP, производителя обезболивающего препарата оксиконтин, согласились увеличить размер выплат для урегулирования исков, связанных с "опиоидным делом", почти до $4,28 млрд.

Выплаты являются частью плана реструктуризации, который компания представила в суде по делам о банкротствах в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк. План направлен на вывод компании из банкротства.

В сентябре 2019 года члены семьи Саклер, владеющей компанией, договорились выплатить $3 млрд, обязавшись позднее выплатить еще $1,5 млрд после продажи международного бизнеса. Между тем группа из примерно половины американских штатов неоднократно требовала у владельцев компании увеличить размер выплат.

Компания получила тысячи исков от штатов и местных органов власти, утверждавших, что агрессивный маркетинг оксиконтина привел к формированию зависимости от препарата у множества людей, а в ряде случаев – к смерти из-за передозировки. С 1999 года по меньшей мере 450 тыс. человек в США погибли в результате передозировки как рецептурных, так и незаконных опиоидов.

Новое соглашение предусматривает выплаты частями в течение следующих 10 лет.

При этом одно из ключевых условий в рамках плана реструктуризации – гарантировать, что денежные средства будут преимущественно использованы для борьбы с опиоидным кризисом в стране. План предусматривает создание специальных трастов, которые будут распределять денежные средства на программы борьбы.

Члены семьи Саклер не будут участвовать в управлении и операциях компании после ее выхода из банкротства, говорится в сообщении Purdue. Контроль над реорганизованной компанией будет осуществлять новый независимый совет директоров.

Представленный компанией план реструктуризации в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве должен быть одобрен судьей. Итоговое решение не ожидается раньше лета, пишет газета The Wall Street Journal.

Purdue Pharma США

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