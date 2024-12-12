Трамп заявил, что уладить конфликт на Ближнем Востоке легче, чем на Украине

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Ближнем Востоке решить проще, чем уладить ситуацию на Украине.

"Я думаю, что Ближний Восток - это более легкая проблема для урегулирования, чем то, что происходит между Россией и Украиной", - сказал Трамп в интервью изданию Time, которое назвало его "Человеком года - 2024".

Вместе с тем, он добавил, что в целом ближневосточный конфликт "по своей сути намного сложнее, чем российско-украинский", но при этом найти путь для его урегулирования легче.

На вопрос журналиста, собирается ли он "бросить Украину", Трамп сказал: "Я хочу достичь соглашения. И единственный способ для того, чтобы достичь соглашения, - это не бросать их".

Он также вновь заявил, что если бы он был президентом США в прошлый срок, то нынешней ситуации на Украине не возникло бы.