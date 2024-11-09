Поиск

Трамп пообещал Аббасу работать над прекращением огня в секторе Газа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в состоявшемся телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом пообещал заняться вопросом о прекращении войны в секторе Газа, сообщает портал Axios.

В публикации говорится, что после разговора Аббас распространил заявление, согласно которому палестинский руководитель поздравил Трампа с избранием, пожелал ему успехов на посту главы государства и "подтвердил готовность работать с ним в стремлении к справедливому и всеобъемлющему миру, основанному на международной законности и принципах".

В заявлении палестинского лидера отмечается, что "в ответ Трамп подчеркнул свою приверженность прекращению войны и подтвердил свою готовность сотрудничать с президентом Аббасом, а также другими региональными и глобальными заинтересованными сторонами в усилиях по достижению мира в регионе".

Axios обращает внимание, что "это важно, поскольку Аббас и Трамп не контактировали с тех пор, как Трамп в бытность своего президентства решил признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США".

"Но этот звонок - новый признак того, что палестинское руководство хочет начать с Трампом все заново после четырех лет, когда он в последний раз был в Белом доме", - подчеркивает портал.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 ноября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Дональд Трамп ПНА Махмуд Аббас сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Макрон призвал Трампа добиваться от России "настоящих уступок" по Украине

Макрон призвал Трампа добиваться от России "настоящих уступок" по Украине

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Глава МИД Израиля посетит Нидерланды для обсуждения ЧП с футбольными фанатами

Глава МИД Израиля посетит Нидерланды для обсуждения ЧП с футбольными фанатами

Международные резервы Грузии за предвыборный октябрь упали до минимума за 28 месяцев

Международные резервы Грузии за предвыборный октябрь упали до минимума за 28 месяцев

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

В Амстердаме произошло нападение на израильских футбольных фанатов

S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

S&P 500 и Nasdaq в четверг обновили исторические максимумы

Что случилось этой ночью: пятница, 8 ноября

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });