Трамп пообещал Аббасу работать над прекращением огня в секторе Газа

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в состоявшемся телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом пообещал заняться вопросом о прекращении войны в секторе Газа, сообщает портал Axios.

В публикации говорится, что после разговора Аббас распространил заявление, согласно которому палестинский руководитель поздравил Трампа с избранием, пожелал ему успехов на посту главы государства и "подтвердил готовность работать с ним в стремлении к справедливому и всеобъемлющему миру, основанному на международной законности и принципах".

В заявлении палестинского лидера отмечается, что "в ответ Трамп подчеркнул свою приверженность прекращению войны и подтвердил свою готовность сотрудничать с президентом Аббасом, а также другими региональными и глобальными заинтересованными сторонами в усилиях по достижению мира в регионе".

Axios обращает внимание, что "это важно, поскольку Аббас и Трамп не контактировали с тех пор, как Трамп в бытность своего президентства решил признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США".

"Но этот звонок - новый признак того, что палестинское руководство хочет начать с Трампом все заново после четырех лет, когда он в последний раз был в Белом доме", - подчеркивает портал.