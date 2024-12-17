Эр-Рияд назвал условие для возобновления нормализации отношения с Израилем

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Саудовской Аравии не намерено заниматься нормализацией отношений с Израилем до тех пор, пока в секторе Газа продолжаются боевые действия, пишет Jerusalem Post со ссылкой на источник.

По его сведениям, в последние недели саудовские чиновники во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом встречались с людьми, близкими к избранному президенту США Дональду Трампа, включая кандидата в спецпосланники США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа. На этих встречах саудиты говорили, что нормализация отношений между странами станет возможна лишь с концом войны в Газе.

Кроме того, Эр-Рияд хочет от Израиля заявления по поводу палестинской государственности: речь может идти не обязательно о ее признании, но, к примеру, о высказанном израильскими властями стремлении работать над созданием государства палестинцев.

Два других источника заявили The Jerusalem Post, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и об освобождении израильских заложников можно достичь в течение месяца.

"Наблюдаются значительные успехи, соглашение по заложникам можно заключить меньше чем за месяц", - сказали собеседники издания.

Однако, по их информации, на переговорах до сих пор сохраняется ряд препятствий. В группировке ХАМАС больше всего опасаются того, что избранный президент Трамп позднее позволит премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху возобновить боевые действия после истечения первой фазы соглашения о прекращении огня, вместо перехода ко второй. В ХАМАС хотят гарантий, чтобы этого не произошло.

По данным газеты, в настоящий момент в регионе с миссией обеспечить появление соглашения находятся одновременно и советник президента США по ближневосточной тематике Бретт Макгурк и Адам Белер, кого Трамп намерен назначить спецпредставителем по проблеме заложников.

В ночь на 17 декабря стало известно, что делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для продвижения переговоров по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня в секторе Газа.