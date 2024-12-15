Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 декабря

Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в нападении, аэропорт штата Нью-Йорк временно закрывали из-за неопознанного БПЛА, 12 тел обнаружили в ресторане в Грузии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лидер захватившей власть в Сирии оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани (известен также как Ахмед аш-Шараа) обвинил Израиль в неправомерном нападении. "Израильтяне явно перешли границы дозволенного в отношении Сирии, что создает угрозу неоправданной эскалации в регионе", - заявил глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической и запрещена). Израиль после смены власти в Сирии нанес более 500 ударов по военным и другим объектам в стране и захватил демилитаризованную зону близ Голанских высот.

- Израильские ВВС нанесли удар по военным объектам рядом с Дамаском. Целью атаки были склады с оружием и боеприпасами к северу от столицы Сирии, сообщает агентство EFE.

- Международный аэропорт Стюарт в американском штате Нью-Йорк временно закрывали из-за неизвестного беспилотника. "Это зашло слишком далеко", - заявила губернатор штата Кэти Хокул, потребовавшая тщательного расследования "появления объектов и их природы".

- Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии. Погибшие - 11 иностранцев и один грузинский гражданин - предположительно, работали в заведении, полиция не исключает, что имел место несчастный случай. "При первичном осмотре на телах нет никаких признаков насилия. Также, по предварительной информации следствия, во внутреннем закрытом помещении возле спален был установлен генератор, который был включен накануне", - заявили в МВД Грузии.

- Российские военные нейтрализовали в ночь на воскресенье 15 украинских БПЛА над Черным морем, Белгородской и Брянской областями.

- Россиянин Илья Бородин выиграл золото ЧМ в Будапеште на дистанции 400 м комплексным плаванием. Российские пловцы также победили в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м.