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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

Аэропорт штата Нью-Йорк был временно закрыт из-за неизвестного беспилотника

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестный беспилотник над штатом Нью-Йорк стал причиной закрытия международного аэропорта Стюарт, сообщают американские СМИ.

Как сообщалось, беспилотники были замечены над Нью-Йорком, Нью-Джерси и рядом других штатов на северо-востоке.

"Это зашло слишком далеко", - заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, потребовавшая тщательного расследования "появления объектов и их природы", а также принятия конгрессом закона, который позволит властям принимать соответствующие меры.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация, возможно, скрывает от общественности информацию о неопознанных беспилотниках, призвал сбивать их.

"Неужели это действительно может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите общественности, и немедленно. В противном случае, сбивайте их", - написал Трамп в соцсети Truth.

Призыв Трампа в отношении беспилотников, которые впервые были замечены в Нью-Джерси в середине ноября, а затем над Нью-Йорком, Мэрилендом, Пенсильванией и Коннектикутом, поддержал ряд законодателей.

Сенатор Ричард Блюменталь заявил в четверг: "Мы должны провести очень срочный анализ разведданных и убрать их с неба, особенно если они пролетают над аэропортами или военными базами". Член палаты представителей Николь Маллиотакис заявила в пятницу, что не верит, что США, "с их военным потенциалом, не знают, что это за объекты", и призвала федеральных чиновников "быть с нами откровенными и просто рассказать нам, что происходит".

В четверг ФБР и министерство внутренней безопасности США опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что многие из замеченных предполагаемых беспилотников на самом деле являются "пилотируемыми летательными аппаратами", не нарушающими законов и не находящихся в закрытом воздушном пространстве. В Пентагоне заявили, что нет причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, и что они не представляют угрозы военным объектам.

США Нью-Йорк аэропорт беспилотник
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