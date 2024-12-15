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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:35

Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам близ Дамаска

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам около сирийской столицы, сообщает в ночь на воскресенье агентство ЭФЭ.

По его данным, целью ударов были склады с оружием и боеприпасами к северу от Дамаска. После авиаударов в районе складов были слышны сильные взрывы.

Израиль в последние дни регулярно наносит удары по объектам сирийской армии. Заявленная цель этих операций - не допустить, чтобы оружие попало в руки группировок, пришедших к власти в Сирии ранее в декабре.

Израиль Дамаск
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