Лидер сирийской оппозиции обвинил Израиль в неправомерном нападении

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Лидер сирийской вооруженной оппозиции, глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической) Абу Мухаммад аль-Джулани (известен также как Ахмед аш-Шараа) заявил, что Израиль использует ложные предлоги для оправдания своих нападений на Сирию, что ведет к эскалации ситуации в регионе.

"Аргументы Израиля являются слабыми и больше не оправдывают их недавние нарушения", - заявил он в эфире телеканала Syria TV, контролируемого оппозицией.

По его словам, "израильтяне явно перешли границы дозволенного в отношении Сирии, что создает угрозу неоправданной эскалации в регионе".

Аль-Джулани отметил, что в настоящее время "измученная войной Сирия после многих лет конфликтов и междоусобиц не допускает новых столкновений", и подчеркнул, что "приоритетом на данном этапе является восстановление и стабильность, а не втягивание в споры, которые могут привести к дальнейшим разрушениям".

Лидер оппозиции также заявил, что дипломатические решения являются единственным способом обеспечить безопасность и стабильность и что нежелательны "непродуманные военные авантюры".

Израиль после прихода сирийской вооруженной оппозиции к власти нанес по военным и другим объектам в Сирии более 500 ударов, мотивируя это необходимостью лишения оппозиционеров возможности вооружиться.

Израильские военные также захватили демилитаризованную зону на территории Сирии, созданную после арабо-израильской войны 1973 года.