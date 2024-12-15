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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Блинкен провел переговоры с представителями новых сирийских властей

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Администрация США вступила в контакт с представителями новых властей Сирии, сообщает The Guardian со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

"Блинкен сообщил о прямых контактах с представителями победившей в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России). Блинкен наряду с другими дипломатами провел встречу в субботу в Акабе (Иордания)", - пишет газета.

"Мы контактировали с ХТШ и другими группировками", - сказал Блинкен, не уточнив деталей переговоров.

"В совместном заявлении после встречи в Иордании дипломаты из США, Турции, ЕС и арабских стран заявили о всеобъемлющей поддержке сирийского народа в этот переломный момент его истории, и выразили надежду на мирное и безопасное будущее для него", - отмечает The Guardian.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Энтони Блинкен США Дамаск Сирия
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