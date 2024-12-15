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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:14

Израиль и Иордания провели закрытую встречу по Сирии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Представители израильских властей провели переговоры с военным руководством Иордании, основной темой стала ситуация в Сирии, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

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"Встреча прошла в пятницу в тайне, израильскую делегацию возглавляли директор общей службы безопасности "Шин бет" Ронен Бар и руководитель военной разведки генерал-майор Шломи Биндер, - пишет издание. - Иорданскую сторону представляли руководитель главного управления разведки Ахмад Хосни и высокопоставленные командующие иорданской армией".

По имеющимся данным, собеседники обменялись информацией о контактах сторон с представителями новых сирийских властей и обсудили развитие ситуации в этой стране.

"Ни Израиль, ни Иордания факт встречи не подтвердили", - отмечает The Times of Israel.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 15 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Сирия Израиль Иордания
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