Израиль и Иордания провели закрытую встречу по Сирии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Представители израильских властей провели переговоры с военным руководством Иордании, основной темой стала ситуация в Сирии, сообщает в воскресенье The Times of Israel.

"Встреча прошла в пятницу в тайне, израильскую делегацию возглавляли директор общей службы безопасности "Шин бет" Ронен Бар и руководитель военной разведки генерал-майор Шломи Биндер, - пишет издание. - Иорданскую сторону представляли руководитель главного управления разведки Ахмад Хосни и высокопоставленные командующие иорданской армией".

По имеющимся данным, собеседники обменялись информацией о контактах сторон с представителями новых сирийских властей и обсудили развитие ситуации в этой стране.

"Ни Израиль, ни Иордания факт встречи не подтвердили", - отмечает The Times of Israel.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.