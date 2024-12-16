Премьер-министр Киргизии Жапаров освобожден от должности

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров освобожден от занимаемой должности, сообщили "Интерфаксу" источники в администрации президента страны.

В пресс-службе президента страны обещали позже предоставить официальную информацию.

Некоторые киргизские СМИ сообщают, что Жапаров ушел по собственному желанию, написав заявление.

Отставки кабинета министров Киргизии после ухода Жапарова не последует, сообщили "Интерфаксу" источники в администрации президента страны.

Исполнять обязанности главы кабинета министров и руководителя администрации президента Киргизии временно будет первый вице-премьер Адылбек Касымалиев, сообщил собеседник агентства.

Источники агентства в кабинете министров сообщили, что все министры сохранят свои посты.

Жапаров с октября 2021 года был председателем кабинета министров и руководил администрацией президента Киргизии.