Премьер-министр Киргизии получил выговор за закупку некачественных ноутбуков для учителей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил выговор премьер-министру Акылбеку Жапарову и еще нескольким чиновникам за покупку некачественных ноутбуков для учителей, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

Жапарову и его заместителю Эдилю Байсалову объявлен выговор "за ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей при закупке Министерством образования некачественных ноутбуков для учителей средних школ".

Кроме того, выговор объявлен министру образования и науки Догдуркул Кендирбаевой, заместителю министра Лире Самыкбаевой, заведующей отделом отраслевой политики администрации президента Жипарисе Рысбековой, главному эксперту отдела отраслевой политики управления по подготовке решений президента и кабинета министров Медербеку Омурбекову.