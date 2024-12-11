Постпреды ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС достигли согласия по новому антироссийскому санкционному пакету, сообщили в среду в венгерском председательстве.

"Постпреды только что согласовали 15-й пакет санкций", - указано в сообщении председательства в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что, в частности, ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые "косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счет обхода санкций". Кроме того, согласно венгерскому председательству, санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.

Европейские СМИ напоминают, что эти меры должен еще утвердить Совет ЕС.

В ноябре Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в новый пакет санкций могут войти дополнительные торговые ограничения, а также повышение пошлин на российские сельскохозяйственные товары. В сообщении венгерского председательства такие меры не упоминаются.