В МИД РФ оценили в 1,5 трлн евро потери Евросоюза от антироссийских санкций

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Новые санкции против России не помогут Евросоюзу достичь каких-либо геополитических целей, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко; он также заявил, что на сегодняшний день потери ЕС от санкций против РФ превышают 1,5 трлн евро.

"Евросоюз идет по этому саморазрушительному пути, российская экономика к санкциям приспособилась, никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может", - сказал Грушко в четверг журналистам, комментируя введение Евросоюзом очередного пакета санкций против РФ.

"Мы будем развивать наши экономические отношения с теми партнерами, которые в таких отношениях заинтересованы. Если Евросоюз хочет "самовырезаться" из мировой экономики путем полного отказа от какого-то экономического взаимодействия с Россией, то это выбор Евросоюза", - заявил Грушко.

Накануне постпреды стран ЕС достигли согласия по 15-му пакету санкций против России, об этом сообщили в среду в венгерском председательстве.

В сообщении отмечалось, что, в частности, ограничения будут введены против новых физлиц и юрлиц, в том числе из третьих стран, которые "косвенно способствуют усилению России в военной и технологической сфере за счет обхода санкций". Кроме того, согласно венгерскому председательству, санкционный пакет будет нацелен на суда из третьих стран.