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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Новый премьер Франции проводит консультации по формированию правительства

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Новый французский премьер-министр Франсуа Байру проводит встречи с лидерами политических партий разного толка, чтобы определиться с составом правительства, сообщает в понедельник BFM TV.

Первыми в понедельник в резиденцию премьера прибыли лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла и глава парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен, которая по итогам встречи отметила, что пока рано судить, услышал ли их премьер. Кроме того, по словам Ле Пен, Байру планирует "учитывать мнение всех политических сил", представленных в Национальном собрании.

Затем в Матиньонском дворце состоялись переговоры премьера с председателем блока президентских сил "Вместе за республику" в Национальном собрании, экс-премьером Габриэлем Атталем. Он не стал комментировать итоги встречи.

После этого на консультацию с премьером прибыли представители Социалистической партии Оливье Фор, Патрик Канне и Борис Валло.

В свою очередь, лидер парламентской фракции крайне левой "Непокоренной Франции" Матильда Пано отказалась от предложения встретиться с премьером. "Так как премьер-министр еще не сформировал правительство и не представился депутатам Национального собрания, мы не будем участвовать в этих консультациях", - написала Пано в соцсети Х.

По данным телеканала, порядок встреч премьера с лидерами партий определялся численностью представителей партий в парламенте.

На минувшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон назначил главой нового правительства страны центриста Байру.

73-летний Байру является председателем либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

На этом посту он сменил Мишеля Барнье, отстранённого вотумом недоверия в Национальном собрании.

Франсуа Байру Франция
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