Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру

73-летний Байру является главой либеральной партии "Демократическое движение"

Фото: Lafargue Raphael/ABACA/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил в пятницу главой нового правительства страны Франсуа Байру, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

73-летний Байру является председателем либеральной партии "Демократическое движение" (MoDem), входящей в пропрезидентскую политическую коалицию "Вместе".

Байру - ветеран французской политики. В 1993-1997 гг. он был министром национального образования Франции. В 2017 году недолго возглавлял министерство юстиции. Выдвигался кандидатом на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов.

Правительство, которое предстоит сформировать Байру, придет на смену кабинета Мишеля Барнье, отстраненного вотумом недоверия в Национальном собрании (нижней палате французского парламента).

Депутаты Национального собрания проголосовали за недоверие правительству Барнье 4 декабря. Этот вотум поддержал 331 депутат. Для отставки правительства было достаточно 288 голосов.

5 декабря Барнье подал президенту республики прошение об отставке. До назначения нового премьера он выполнял текущие функции. В ожидании передачи полномочий Барнье поблагодарил министров своего правительства.