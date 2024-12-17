Байру обнародует новый состав правительства Франции в ближайшие дни

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил в Национальном собрании, что в ближайшие дни представит состав нового правительства. Его выступление транслировали французские СМИ.

"Я надеюсь, что мы найдем путь согласия (...) с ответственными депутатами", - прокомментировал Байру консультации.

Говоря о своих ближайших задачах, премьер заверил, что "не оставит без ответа" бюджетную ситуацию и займется бюджетом 2025 года, работу над которым не удалось завершить из-за вотума недоверия правительству Мишеля Барнье.

Отвечая на вопросы о своей экономической политике, Байру утверждал, что "никогда не верил, что все проблемы страны решаются через налоги". "Если бы счастье страны зиждилось на налогах, мы были бы сегодня самой счастливой страной мира", - сказал он.

При этом премьер-министр отметил, что "без экономии не будет восстановления экономики". "Мы должны понимать, что по этим экономическим вопросам мы находимся в ситуации общей ответственности", - заявил Байру, обращаясь к депутатам.

17 декабря вечером премьер-министр встретится с президентом Эммануэлем Макроном, который ждет его предложений по составу очередного правительства.