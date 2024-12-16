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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Белоруссия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии

Белорусские дипломаты будут работать с Дамаском из Ливана

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявили агентству "БелТА" в МИД республики.

"В настоящее время мы сохраняем дипломатическое присутствие в Сирии. С международно-правовой точки зрения в данном контексте ничего не менялось. Наши дипломатические и межгосударственные отношения продолжаются", - сказали в министерстве.

"Однако с учетом логистических и иных вопросов на данном этапе принято решение организовать работу белорусской дипмиссии с территории Ливана", - уточнили там.

15 декабря в белорусском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что дипломаты посольства в Дамаске при содействии российских коллег были вывезены в Минск.

В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Белоруссии в Сирии.

Хроника 08 – 16 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Белоруссия Бейрут Дамаск Ливан МИД Минск Сирия
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