Загранучреждения Сирии получили указание продолжать работу в переходный период

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Все заграничные учреждения Сирии, включая посольства и представительство при ООН, после смены власти в Сирии во время переходного периода продолжат свою работу в соответствии с полученными инструкциями, сообщил сирийский постоянный представитель при ООН Кусей ад-Дахак.

"Мы следуем указаниям (...) от руководителей, которые занимаются внешней политикой. Сейчас мы ждем новое правительство, но (...) продолжаем работать", - сказал он журналистам в кулуарах после заседания СБ ООН по Сирии, которое прошло в закрытом режиме.

Дипломат также подтвердил, что министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг находится в Дамаске.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.