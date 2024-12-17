Руководство ЕС рассчитывает достичь консесуса по помощи Украине 19 декабря

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Руководство Евросоюза рассчитывает на совпадение мнений стран ЕС на саммите 19 декабря о необходимости продолжения помощи Украине, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы ожидаем консенсуса за столом переговоров относительно того, что ЕС должен оказать всяческую поддержку Украине, чтобы она могла решить, каким путем следовать дальше, как с точки зрения конфликта, так и действий в условиях его последствий", - сказал он, комментируя повестку саммита.

По его словам, в том, что касается украинского конфликта, Брюссель считает необходимым сосредоточиться на максимальной помощи Украине в достижении ее целей.

Отвечая на вопрос о том, какой может быть роль ЕС в случае гипотетических переговоров о перемирии на Украине, в том числе при смене администрации США, чиновник сообщил, что позиция председателя Евросовета Антониу Кошты на этот счет ясна: он будет настаивать, обращаясь к руководителям 27 стран, на том, чтобы поддерживать Украину посредством оказания помощи. При этом страна сама должна будет решить, позволяют ли условия перейти к следующей фазе (конфликта - ИФ), когда могут быть начаты переговоры.

"Но что бы ни произошло, мы готовы помогать Украине, - подчеркнул чиновник ЕС. - Сначала поддержим Украину в конфликте, а потом посмотрим, каковы дальнейшие условия". Собеседник СМИ уточнил, что имеет в виду военную помощь и помощь в вопросах безопасности, в чем также, по его мнению, заключается роль ЕС.

"Я думаю, что существо дебатов будет о том, что должен делать ЕС, чтобы продолжать помощь Украине", - считает он.