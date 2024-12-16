Трамп не считает, что неопознанные дроны над Нью-Джерси запускают "враги США"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что неоднократно замеченные в небе над штатом Нью-Джерси неопознанные беспилотники запускали не противники Вашингтона.

"Я не думаю, что их пускают наши враги, потому что, если бы их запускали враги, они бы взорвали эти дроны", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, американские военные "знают, откуда их запустили и куда они направлялись".

"Наши военные знают, и действующей президент знает, откуда взялись эти дроны, но по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении", - отметил Трамп.

Впервые дроны над Нью-Джерси заметили в середине ноября. Видео очевидцев свидетельствуют, что беспилотники, по размеру превышающие аппараты, находящиеся в свободной продаже в США, начинают летать над Нью-Джерси в вечернее время. При этом дроны были замечены не только над этим штатом, но и над соседними штатами - Нью-Йорком, Пенсильванией и Коннектикутом.

Необычные летательные средства вызвали беспокойство как у властей штатов, так и у членов Конгресса США, причем отсутствие соответствующей реакции на неопознанные беспилотники со стороны администрации президента Джо Байдена возмутило как республиканцев, так и демократов. Трамп ранее заявил, что американская администрация, возможно, скрывает от общественности информацию о дронах. Кроме того, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул потребовала тщательного расследования ситуации с беспилотниками после того, как они привели к закрытию международного аэропорта Стюарт.

При этом власти страны настаивают на том, что ситуация под контролем. ФБР и Министерство внутренней безопасности США (МВБ) опубликовали совместное заявление, согласно которому многие из замеченных предполагаемых БПЛА на самом деле являются "пилотируемыми летательными аппаратами", не нарушающими законов и не находящимися в закрытом воздушном пространстве. Об этом же заявил советник Белого дома Джон Кирби, отметив, что летательные аппараты в небе над Нью-Джерси не представляют угрозы национальной безопасности.

При этом в ФБР и МВБ заявили, что им нужно больше полномочий для решения этой проблемы.

Вместе с тем в Пентагоне заявили об отсутствии причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, и заявили, что дроны не представляют угрозы военным объектам.