Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Трамп не считает, что неопознанные дроны над Нью-Джерси запускают "враги США"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник выразил уверенность, что неоднократно замеченные в небе над штатом Нью-Джерси неопознанные беспилотники запускали не противники Вашингтона.

"Я не думаю, что их пускают наши враги, потому что, если бы их запускали враги, они бы взорвали эти дроны", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, американские военные "знают, откуда их запустили и куда они направлялись".

"Наши военные знают, и действующей президент знает, откуда взялись эти дроны, но по какой-то причине они хотят держать людей в напряжении", - отметил Трамп.

В миреТрамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над СШАЧитать подробнее

Впервые дроны над Нью-Джерси заметили в середине ноября. Видео очевидцев свидетельствуют, что беспилотники, по размеру превышающие аппараты, находящиеся в свободной продаже в США, начинают летать над Нью-Джерси в вечернее время. При этом дроны были замечены не только над этим штатом, но и над соседними штатами - Нью-Йорком, Пенсильванией и Коннектикутом.

Необычные летательные средства вызвали беспокойство как у властей штатов, так и у членов Конгресса США, причем отсутствие соответствующей реакции на неопознанные беспилотники со стороны администрации президента Джо Байдена возмутило как республиканцев, так и демократов. Трамп ранее заявил, что американская администрация, возможно, скрывает от общественности информацию о дронах. Кроме того, губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул потребовала тщательного расследования ситуации с беспилотниками после того, как они привели к закрытию международного аэропорта Стюарт.

При этом власти страны настаивают на том, что ситуация под контролем. ФБР и Министерство внутренней безопасности США (МВБ) опубликовали совместное заявление, согласно которому многие из замеченных предполагаемых БПЛА на самом деле являются "пилотируемыми летательными аппаратами", не нарушающими законов и не находящимися в закрытом воздушном пространстве. Об этом же заявил советник Белого дома Джон Кирби, отметив, что летательные аппараты в небе над Нью-Джерси не представляют угрозы национальной безопасности.

При этом в ФБР и МВБ заявили, что им нужно больше полномочий для решения этой проблемы.

Вместе с тем в Пентагоне заявили об отсутствии причин полагать, что за появлением беспилотников может стоять другая страна, и заявили, что дроны не представляют угрозы военным объектам.

Дональд Трамп Нью-Джерси США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что может пересмотреть разрешение Киеву применять ракеты для ударов вглубь РФ

Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса

Трамп планирует поддерживать контакты с Путиным и Зеленским для решения кризиса

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Бундестаг вынес вотум недоверия Шольцу

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

WSJ сообщила о планах Apple выпустить более тонкие iPhone и устройства-раскладушки

WSJ сообщила о планах Apple выпустить более тонкие iPhone и устройства-раскладушки

Импорт золота в Индию в ноябре подскочил до рекордных $14,9 млрд

Смена власти в Сирии

Асад заявил, что покинул Сирию 8 декабря незапланированно

Асад заявил, что покинул Сирию 8 декабря незапланированно

Авиакомпания "ЮТэйр" подпала под санкции ЕС

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Девелопер "ПИК" попал под санкции Евросоюза

Председатель правления госкомпании "Автодор" подпал под санкции ЕС

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });