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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров о прекращении огня в Газе

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху для продвижения переговоров по освобождению заложников и соглашению о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно ему, в состав израильской делегации входят представители Армии обороны Израиля, спецслужбы "Шин Бет" и разведслужбы "Моссад".

Ранее сообщалось, что на переговорах по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, удерживаемых радикальной группировкой ХАМАС, наблюдается некоторый прогресс.

Телеканал Kan проинформировал, что Израиль и ХАМАС в принципе договорились о постепенном освобождении заложников в рамках гуманитарной фазы соглашения, которое в настоящее время обсуждается сторонами.

Как считают посредники, если будет заключена ограниченная сделка с освобождением заложников, она в конечном счете приведет к полномасштабному соглашению, включающему освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод израильских войск.

Израиль Катар Моссад ХАМАС Газа
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