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Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до инаугурации

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп хочет достичь соглашения между Израилем и ХАМАС до того, как вступит в должность 20 января, заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в интервью телеканалу Sky News.

"Мы слышали это от его команды(...), что они хотят, чтобы это (сделка с ХАМАС - ИФ) было решено сейчас - даже сегодня", - сказал он.

По его словам, для прекращения боевых действий в секторе Газа требуется "максимальное давление" на все стороны.

"Мы надеемся справиться с ситуацией до того, как президент вступит в должность, потому что у нас есть приоритеты по стабилизации ситуации в Газе (...) и восстановлению региональной безопасности", - отметил катарский премьер.

Говоря о том, что означает переизбрание Трампа для Ближнего Востока, Аль Тани сказал, что существует "много рисков", но и "много возможностей".

"Я надеюсь, что все видят эти возможности", - добавил он.

Переговоры о прекращении огня в Газе до сих пор не увенчались успехом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС.

Дональд Трамп Израиль Катар США ХАМАС
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