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Центральный аппарат СКР займется делом об убийстве начальника войск РХБЗ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Расследованием теракта в Москве, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, займется центральный аппарат Следственного комитета РФ (СКР), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как заявила журналистам Петренко, дело передано в Главное следственное управление СК России "для оперативного и всестороннего расследования".

Она отметила, что соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, "это обусловлено, в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня".

"Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ)", - напомнила Петренко.

По ее словам, на месте продолжает работать следственно-оперативная группа, к которой присоединились сотрудники Главного управления криминалистики СК России.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для расследования, в том числе фрагменты взрывного устройства. По ним и другим вещественным доказательствам будут назначены необходимые экспертизы", - сказала представитель ведомства.

Петренко добавила, что "допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия".

Утром во вторник возле одного из жилых домов на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин.

Петренко сообщила, что погибшими являются начальник войск РХБЗ Вооруженных сил РФ Кириллов и его помощник.

По словам Петренко, неизвестные привели в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома.

Игорь Кириллов СКР Светлана Петренко Москва РХБЗ
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