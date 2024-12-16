Трамп полагает, что за приходом к власти в Сирии оппозиции стоит Турция

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник высказал мнение, что к захвату власти в Дамаске вооруженной сирийской оппозицией привели действия Анкары.

"Я знаю - это Турция (...). Эти люди, которые там действовали, контролировались Турцией. Это нормально, это еще один способ борьбы", - приводят западные СМИ слова Трампа.

По его словам, речь идет о "недружественном захвате" со стороны Турции. В то же время Трамп заявил, что не хочет жертв среди американских военных в Сирии, но при этом никто не знает, чем закончится ситуация на Ближнем Востоке.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.