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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

Трамп полагает, что за приходом к власти в Сирии оппозиции стоит Турция

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник высказал мнение, что к захвату власти в Дамаске вооруженной сирийской оппозицией привели действия Анкары.

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"Я знаю - это Турция (...). Эти люди, которые там действовали, контролировались Турцией. Это нормально, это еще один способ борьбы", - приводят западные СМИ слова Трампа.

По его словам, речь идет о "недружественном захвате" со стороны Турции. В то же время Трамп заявил, что не хочет жертв среди американских военных в Сирии, но при этом никто не знает, чем закончится ситуация на Ближнем Востоке.

8 декабря вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Дональд Трамп США
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