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ЕС намерен взаимодействовать с вооружённой оппозицией Сирии для восстановления республики

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюз готов взаимодействовать с пришедшим к власти в Сирии движением "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ; запрещено в РФ), чтобы внести вклад в восстановление страны, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен

"Наш высокопоставленный дипломат (глава делегации ЕС в Сирии - ИФ) возвращается в Дамаск. У нас уже есть европейское присутствие в Дамаске через наши гуманитарные группы. Мы и всегда поддерживали наше присутствие в Сирии, чтобы помогать нуждающимся, соблюдая при этом принцип отсутствия контактов, финансирования и сотрудничества с режимом Асада (экс-президента страны Башара Асада - ИФ)", - сказала глава ЕК на совместной с президентом Турции Реджепом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре во вторник.

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"Но теперь мы должны активизироваться и продолжить наше прямое взаимодействие с ХТШ и другими группировками", - заявила фон дер Ляйен.

В частности, глава ЕК сообщила о планах усилить участие ЕС "в раннем восстановлении, включая основные услуги, такие как электричество и вода, а также инфраструктуру".

Напомнив о ранее оказывавшейся Сирии гуманитарной помощи Евросоюза, фон дер Ляйен отметила, что поддержка должна осуществляться "с новым акцентом на восстановление, и это будет пошаговый подход".

"И нам нужно будет начать обсуждение смягчения санкций, - сказала фон дер Ляйен. - Но это может произойти только в том случае, если на местах будет виден реальный прогресс в мирном переходе".

По словам главы ЕК, "падение режима Асада даёт надежду сирийскому народу (...), однако отсутствие предсказуемости требует предельной осторожности".

Кроме того, глава ЕК отметила, что "Турция играет важную роль в стабилизации региона". "Вместе мы также должны сохранять бдительность в отношении терроризма. Риск возрождения ИГ (запрещённая в РФ террористическая организация), особенно на востоке Сирии, реален. Мы не можем этого допустить. Законные проблемы безопасности Турции должны быть решены. В то же время важно позволить всем сирийцам, включая все меньшинства, быть в безопасности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, глава ЕК отметила, что "Турция играет важную роль в стабилизации региона". "Вместе мы также должны сохранять бдительность в отношении терроризма. Риск возрождения ИГ ("Исламское государство", запрещённая в РФ террористическая организация - ИФ), особенно на востоке Сирии, реален. Мы не можем этого допустить. Законные проблемы безопасности Турции должны быть решены. В то же время важно позволить всем сирийцам, включая все меньшинства, быть в безопасности", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Между тем в понедельник глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в ходе дипломатических контактов с новыми властями Сирии ЕС доведёт до них свои пожелания по устройству республики, исключающему влияние РФ и Ирана на страну. "России, Ирану не должно быть места в будущем Сирии", - сказала Каллас после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

В свою очередь, в МИД РФ выразили надежду на продолжение конструктивного развития российско-сирийских отношений. "Убеждены в том, что отношения дружбы и взаимного уважения, сложившиеся между народами наших стран за предшествующие десятилетия, будут и впредь конструктивно развиваться", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Хроника 08 – 17 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
ЕС Сирия
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