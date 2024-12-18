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Глава ЦРУ отправился в Катар для переговоров по сектору Газа

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Доху, где в среду встретится с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани для переговоров между Израилем и ХАМАС, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам собеседников издания, Бернс и Аль Тани обсудят прогресс в достижении соглашения о прекращении огня в секторе Газе и освобождении удерживаемых ХАМАС израильских заложников.

Ранее сообщалось, что на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа наблюдается некоторый прогресс.

Телеканал Kan информировал, что Израиль и ХАМАС договорились о постепенном освобождении заложников в рамках гуманитарной фазы соглашения, которое в настоящее время обсуждается сторонами.

Как считают посредники, если будет заключена ограниченная сделка с освобождением заложников, она в конечном счете приведет к полномасштабному соглашению, включающему освобождение всех заложников, прекращение войны и вывод израильских войск.

Хроника 07 октября 2023 года – 18 декабря 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США ЦРУ Уильям Бернс сектор Газа ХАМАС Израиль
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