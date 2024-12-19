Лондон в 2025 году предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на $285 млн

Министр обороны Великобритании Джон Хили Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи, пишет газета Daily Mail со ссылкой на министра обороны Джона Хили, который в среду посетил Киев.

По словам министра, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов ($284,6 млн)".

Как отмечает издание, Хили, который провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.

В рамках заявленного пакета, Великобритания также намерена "расширить свое предложение по обучению", сообщил британский министр.

Согласно публикации, в числе приоритетных для Великобритании направлений поддержки Украины он назвал "обучение ее солдат британскими военными, расширение промышленного сотрудничества".