Поиск

Лондон в 2025 году предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на $285 млн

Лондон в 2025 году предоставит Киеву дополнительный пакет помощи на $285 млн
Министр обороны Великобритании Джон Хили
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Великобритания в 2025 году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи, пишет газета Daily Mail со ссылкой на министра обороны Джона Хили, который в среду посетил Киев.

По словам министра, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов ($284,6 млн)".

Как отмечает издание, Хили, который провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым, уточнил, что Лондон предоставит Киеву больше средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотников и боеприпасов для военно-морских сил страны.

В рамках заявленного пакета, Великобритания также намерена "расширить свое предложение по обучению", сообщил британский министр.

Согласно публикации, в числе приоритетных для Великобритании направлений поддержки Украины он назвал "обучение ее солдат британскими военными, расширение промышленного сотрудничества".

Великобритания Украина Джон Хили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 19 декабря

Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Блинкен оценил возможность переговоров между США и Ираном

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

Госдеп внес связанные с "Северным потоком 2" компании и суда в еще один санкционный список

ФРС повысила прогноз инфляции на 2025 год, ожидает ставку 3,9% на конец года

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

ФРС ожидаемо понизила ключевую ставку на 25 б.п.

Сенат США одобрил оборонный бюджет в $895 млрд

Что произошло за день: среда, 18 декабря

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

Луиджи Манджоне предъявили обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

Луиджи Манджоне предъявили обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

Суд во Франции признал экс-президента Саркози виновным в коррупции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5577 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });